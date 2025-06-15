تدشين تسليم ماكينات غسيل كلى وأسره لمستشفى الكلى بسنار

دشن والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد تسليم أسرة وأربعة ماكينات غسيل كلى لمستشفى سنار لأمراض وجراحة الكلى، السبت، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية.

واكد والي سنار ان قضايا الصحة من أولويات حكومة ولايته بعد الأمن مشيدا بجهود وزارة الصحة واهتمامها بقضايا المواطن مقدما صوت شكر لوزارة الصحة الاتحادية ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لتوفيرهما لماكينات غسيل الكلى لمستشفى الكلى بسنار.

فيما اكد د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحه والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار ان هذه الماكاينات تم توفيرها بطلب من وزارة الصحة لحاجة مستشفى الكلى بسنار لها، مبينا انها ستسهم في تقليل المعاناة على مرضى الكلى.

فيما قال مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي ان المفوضية ستظل على الدوام شريكة لوزارة الصحة من اجل صحة المواطن .