الجزيرة: تطهير 50 كيلو متر داخل مدينة مدني

شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، لدى تفقده السبت سير العمل في تطهير المصارف الرئيسية بمدينة مدني، على ضرورة إكمال العمل قبل هطول الأمطار داعياً لتكامل الأدوار وإحكام التنسيق بين وزارة التخطيط العمراني والمحليات ومكونات المجتمع لجعل الخريف آمنا .