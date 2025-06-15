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الجزيرة: تطهير 50 كيلو متر داخل مدينة مدني
شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، لدى تفقده السبت سير العمل في تطهير المصارف الرئيسية بمدينة مدني، على ضرورة إكمال العمل قبل هطول الأمطار داعياً لتكامل الأدوار وإحكام التنسيق بين وزارة التخطيط العمراني والمحليات ومكونات المجتمع لجعل الخريف آمنا .
وناشد المواطنيين بالتخلص السليم من الأوساخ والأنقاض وتكثيف برامج التوعية وقيام حملات لمحاربة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة .
من جانبه أكد المهندس أبو بكر عبدالله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض إنطلاقة أعمال تطهير المصارف الرئيسية بطول 7 كيلو مترات مشيراً لإكتمال صيانة الآليات التي دمرتها مليشيا أسرة دقلو الإرهابية .
فيما كشف المهندس هشام عبد الحفيظ مدير هيئة الطرق والجسور بالولاية أن خطة إدارته تستهدف تطهير 50 كيلو متر داخل مدينة مدني وتجهيز الآليات اللازمة للعمل في تطهير المصارف .
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