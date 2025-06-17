“وفرة في الأدوية ومادة الكلور”.. صحة الخرطوم تشرع في التدابير الصحية اللازمة لموسم الخريف (2025)

شرعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لمجابهة موسم الخريف لهذا العام 2025 ،واستعرضت لجنة طوارئ الخريف بالوزارة في اجتماعها الاول يوم الأحد برئاسة المدير العام دكتور فتح الرحمن محمد الأمين (خطة طوارئ الخريف) للعام 2025 للفترة من شهر يوليو وحتى سبتمر بحضور مدراء الادارات العامة والمتخصصة ومدراء النظام الصحي بمحليات ولاية الخرطوم السبع.

وقطع دكتور فتح الرحمن محمد الامين بأن النظام الصحي بولاية الخرطوم لم ينهار، بفضل الجهود التي بذلتها الكوادر الصحية وتفاني العاملين بوزارة الصحة حتى وصل النظام مرحلة التعافي التام .

ووجه بمضاعفة الجهود لمجابهة موسم الخريف، وبضرورة تفعيل الشراكات المجتمعية خلال هذه المرحلة واشراكها في عمليات الإصحاح البيئي للحفاظ على البيئة ومكافحة نواقل الامراض خلال موسم الخريف، وتعهد بإجراء كافة التدخلات الصحية اللازمة للعمل بالمحليات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها.

وناقش الاجتماع خطة طوارئ الخريف بميزانية قدرها ( 9.769.923.075) جنيه، واستعرض الاجتماع خطة ادارات الطب الوقائي والإدارة العامة للطوارئ والأوبئة وإدارة التعزيز .

ونبه الاجتماع إلى أهم التحديات التي تواجه اللجنة في هذا العام والمتمثلة في وباء الكوليرا وداء الضنك الذي بات متواجد بجميع المحليات، وفي جانب الطب الوقائي المتمثلة في تهيئة بيئة العمل على كل المستويات وتكملة الحد الأدنى من الهيكل لتسيير الأنشطة بالرئاسة والمحليات، فضلا عن تدريب تنشيطي وأساسي لجميع الكوادر وتوفير المبيدات وصيانة او شراء الماكينات والطلمبات، وإعادة تأهيل المعامل المرجعية لضبط جودة تشخيص مجهري للملاريا .