وزارة الصحة بالقضارف تبحث مكافحة فيروس الكبد الوبائي

بحث د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف والوزير المكلّف، خلال اجتماع عقده بمكتبه الأحد ، إعداد خطة متكاملة لمكافحة فيروس الكبد الوبائي بمحليتي وسط القضارف والفاو.

وضمّ الاجتماع كلاً من الأستاذ أحمد آدم ممثل منظمة الصحة العالمية، البروفسور دفع الله علم الهدى مدير إدارة المنظمات والصحة الدولية والأستاذ محمد أبكر داوؤد مدير إدارة صحة البيئة بالوزارة، ود. كمال رحمة آدم مدير الشؤون الصحية بمحلية الفاو.

وأكد الاجتماع على أهمية إعداد خطة شاملة لتقييم مدى انتشار فيروس الكبد الوبائي، والبدء في حملات تطعيم للفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية لرفع الوعي الصحي والوقاية من المرض، بما يسهم في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

كما تناول الاجتماع مجالات تدخل منظمة الصحة العالمية الأخرى، شاملة دعم استدامة خدمات المياه، وتعزيز نظام الترصد المرضي، وتدريب فرق الإستجابة السريعة، بالإضافة إلى استدامة عمل المحارق الطبية التي تم توفيرها بواسطة المنظمة، بما يضمن التخلص الآمن من النفايات الطبية والحد من مخاطر التلوث والعدوى.