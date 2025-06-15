بايرن ميونيخ يلتهم أوكلاند بأكبر نتيجة في تاريخ مونديال الأندية 10/صفر

حقق بايرن ميونيخ فوزا كاسحا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي عندما هزمه 10-0 ليحقق بطل الدوري الألماني أكبر نتيجة في تاريخ مونديال الأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة .

وبدا الفارق الفني واضحا بين الفريقين بعدما سجل بايرن ميونيخ أربعة أهداف في أول 22 دقيقة وأنهى الشوط الأول 6-0 ، كما أنهى المباراة بعدد 31 تسديدة مقابل تسديدة واحدة للفريق النيوزيلندي .وسجل أهداف بايرن ميونيخ كومان ‘هدفين ‘ وأوليسي ‘ هدفين ‘ وموسيالا ‘هاتريك ‘وبوي وتوماس مولر ‘هدفين ‘.وتضم مجموعة بايرن ميونيخ وأوكلاند أيضا في المونديال بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني . ويعد فريق أوكلاند من الفرق غير المحترفة في بلاده ويعمل العديد من لاعبيه بوظائف غير كرة القدم ، وبينهم حارس المرمى كونور تريسي الموظف في مستودع شركة أدوية ، وقائد الفريق الموظف في سوبر ماركت .

ونشرت وسائل الإعلام لقطات لبعض أعضاء الفريق خلال قيامهم بوظائفهم.

ورفض بعض اللاعبين مرافقة بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة بسبب عملهم بدوام جزئي من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

صحيفة الخليج