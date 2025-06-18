انضمام «بتكوين» إلى مركز دبي للسلع المتعددة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن انضمام Bitcoin.com، الشركة العالمية الرائدة في مجال أخبار العملات الرقمية والتثقيف المالي وحلول محافظ التخزين الذاتي للأصول الرقمية، إلى مركز كريبتو التابع لـمركز دبي للسلع المتعددة. ويأتي افتتاح الشركة لأول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي ليؤكد مجدداً المكانة الريادية للمركز باعتباره محوراً عالمياً للابتكار في مجالات البلوك تشين وتكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3).

ويضم مركز كريبتو، الواقع في “أبتاون تاور”، أكثر من 650 شركة ناشطة في مختلف مجالات منظومة الأصول الرقمية وسلسلة القيمة المرتبطة بها، بما في ذلك مزودو البنية التحتية للبلوك تشين، ومنصات الترميز الرقمي، وحلول الميتافيرس، ومشروعات التمويل اللامركزي. وبفضل ما يقدّمه من حزمة متكاملة من الخدمات التجارية، وبرامج التوجيه والدعم، والوصول إلى التمويل، وبرامج المسرعات المستهدفة، إلى جانب شراكات حصرية مع أبرز الجهات العالمية في مجال تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3)، أصبح المركز اليوم يُشكّل أكبر تجمع لشركات الأصول الرقمية في المنطقة.

وقد ساهمت شركة Bitcoin.com في رفع وعي الملايين حول العالم بعالم الأصول الرقمية من خلال منصاتها التعليمية المتاحة وسهلة الاستخدام وموقعها الإخباري العالمي. ومن خلال توسّعها الاستراتيجي إلى المنطقة عبر مركز كريبتو، تسعى الشركة إلى الاستفادة من زخم الاقتصاد الرقمي في دبي، والمساهمة بخبراتها العالمية في تسريع وتيرة نمو منظومة العملات الرقمية في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: “يهدف مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى استقطاب ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً في مجال البلوك تشين لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي انطلاقاً من دبي. ويُعد قرار شركة Bitcoin.com باختيار المركز مقراً إقليمياً لها شاهداً قوياً على الجاذبية العالمية المتنامية التي يتمتع بها المركز، وحجم الفرص الواعدة التي تتيحها دبي اليوم. وبينما نواصل التركيز على دفع عجلة الابتكار، وتعزيز أواصر التعاون، وربط شركاتنا المسجلة بأسواق جديدة، يظل مركز دبي للسلع المتعددة الشريك المفضل لشركات تكنولوجيا ويب 3 التي تتطلع إلى تعزيز نموّها وازدهار أعمالها”.

من جانبه، قال كوربن فرايزر، الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin.com: “تُقدّم دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في ريادة قطاع الأصول الرقمية. وبفضل ما تقدمه دبي من أطر تنظيمية واضحة ومتطوّرة، وآليات ترخيص سريعة، والتزام حقيقي بالابتكار، توفر الإمارة اليوم بيئة داعمة ومناخاً ملائماً للأعمال والشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا الويب 3 من جميع أنحاء العالم. ويتميز مركز دبي للسلع المتعددة، على وجه الخصوص، ببنيته التحتية المتطوّرة ومنظومته المتكاملة في قطاع الأصول الرقمية. ونحن سعداء بتأسيس أول مقر إقليمي لنا هنا في دبي، ونتطلع إلى بناء شراكات قوية في مختلف أنحاء المنطقة انطلاقًا من مقرنا الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة”.

ولقد جاء صعود دبي مركزاً عالمياً رائداً للأصول الرقمية نتيجةً لنهجها التنظيمي المتطوّرة وبيئتها الداعمة للأعمال. كما شكّل إطلاق سلطة تنظيم الأصول الافتراضية محطةً مفصليةً، باعتبارها أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم مخصصة لتنظيم الأصول الافتراضية، موفرةً للشركات إطاراً واضحاً وسريعاً وآمناً لمزاولة أعمالها. ويعزز هذا المناخ التنظيمي الشفاف، إلى جانب النظام الضريبي المحفّز لدبي واتصالها العالمي، من جاذبية الإمارة لاستقطاب أبرز الشركات العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم.

ويوفّر مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بوابة رئيسية لشركات تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب “ويب 3″، مما يمكّنها من الوصول إلى منطقة أعمال دولية تضم أكثر من 25,000 شركة ناشطة في قطاعات ومجالات مختلفة. ويضم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم أكثر من 3,200 شركة متخصصة في التكنولوجيا، من بينها ما يزيد على 800 شركة ضمن منظومته المتكاملة للابتكار والتكنولوجيا، والتي تشمل مركز كريبتو، ومركز الألعاب، ومركز الذكاء الاصطناعي.

صحيفة الامارات اليوم