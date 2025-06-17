وكيل وزارة المعادن: قسم متخصص بالذكاء الاصطناعي ضمن هيكل شركة أرياب

وقفت وكيل وزارة المعادن د. هند صديق على مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي تعكس تطور العمل المؤسسي وفاعلية الأداء في قطاعات الوزارة المختلفة.

وأعربت خلال زيارتها ومعايدتها لاذرع الوزارة المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعربت د. هند عن تقديرها البالغ للمبادرات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنها تمثل نماذج يُحتذى بها في التخطيط والتنفيذ.

ولفتت إلى عدد من النقاط المضيئة التي استوقفتها خلال الزيارات، من بينها : مشروع الملح النموذجي، الذي تنفذه الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، لما يمثله من قيمة اقتصادية واستراتيجية واعدة، ويعكس توجهًا تنمويًا فاعلًا.

الجهود المتقدمة في مجالات التوعية والإرشاد التعديني، التي تبنتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، لا سيما في مجالات البيئة، السلامة المهنية، وحقوق العمال، بما يجسد حسًا عاليًا بالمسؤولية المجتمعية.

إطلاق إدارة للاستدامة وقسم متخصص بالذكاء الاصطناعي ضمن هيكل شركة أرياب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطبيق النافذة الموحدة لصادر الذهب بالتنسيق بين وزارة المعادن والجهات ذات الصلة، كنموذج فعّال يسهم في تسريع الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية.