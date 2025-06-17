رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا

اطلع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور كامل إدريس، على مجمل الأوضاع الصحية بالبلاد، لا سيما الموقف من وباء الكوليرا، والجهود المبذولة لمحاصرة المرض والقضاء عليه، فضلا عن اطلاعه على موقف المؤسسات الصحية في المناطق التي تأثرت بانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك لدى لقائه د. هيثم محمد إبراهيم، وكيل وزارة الصحة بمكتبه ببورتسودان الاثنين.

وقال د. هيثم في تصريحات صحفية ان اللقاء تطرق إلى الاحتياجات الصحية المُلحة بالبلاد، فضلا عن تقديم تنوير بالوضع الوبائي المتعلق بالكوليرا على خلفية الإنحدار الكبير والانخفاض في معدل الحالات بعد التدخلات الكبيرة التي تمت.