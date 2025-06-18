النيل الأبيض: ثروة حيوانية وسمكية ضخمة

أكد الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، أهمية قطاع الثروة الحيوانية كأحد الأعمدة الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة في زيادة الناتج القومي، مشيرًا إلى اهتمام حكومته المتواصل بهذا القطاع الحيوي، وتسخير الإمكانيات اللازمة له وتذليل التحديات التي تواجهه ليضطلع بدوره الكامل في دعم الاقتصاد المحلي والقومي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء لمقر المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية، حيث كان في استقباله دكتور طارق عبد المحمود، الأمين العام للمجلس، وعدد من قيادات الإدارات بالمجلس. وعقد الوالي لقاءً تنويريًا مع إدارات المجلس، استمع فيه إلى تقارير مفصلة عن سير العمل والمعوقات التي تعترض الأداء.

وأوضح والي النيل الأبيض أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج حكومته الرامي للوقوف على أداء المؤسسات الحكومية المختلفة، منوهًا بأهمية العناية بقطاع الثروة الحيوانية، خاصة أن الولاية تمتلك ثروة حيوانية وسمكية ضخمة تتطلب الدعم في مجالات التطعيم والإرشاد البيطري، فضلاً عن تعزيز إنتاج وتربية الأسماك.

وأشار إلى أن مصنع أسماك كوستي يُعد من المشاريع الرائدة في مجال تأمين الغذاء، ليس على مستوى الولاية فحسب، بل للولايات المجاورة أيضًا، مما يستوجب دعمه وتطويره للقيام بدوره في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قدم الأمين العام للمجلس شرحًا وافيًا حول اختصاصات المجلس ودوره من خلال إداراته المتعددة، مستعرضًا خطة التحول من الدور الخدمي إلى الإنتاجي، بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تطرق إلى المشاريع الجارية والمستقبلية في مجالي الثروة الحيوانية والقطاع السمكي، مشيرًا إلى شراكات فاعلة مع عدد من المنظمات ومذكرات تفاهم موقعة مع عدد من الجامعات لدعم جهود النهوض بالقطاع.

وفي ذات السياق، أكد دكتور الصادق أحمد بخيت، مدير إدارة الأسماك بالمجلس، أن وقوف الوالي ميدانيًا على إمكانيات مصنع أسماك كوستي يمثّل دفعة قوية لتأسيس وحدة إنتاج الأسماك، لتسهم في تأمين الغذاء وتوفير منتجات مخصصة للصادر.