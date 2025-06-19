الصحة: تم احتواء الكوليرا بالخرطوم في زمن قياسي

عقد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي اجتماعه الأول بالخرطوم، مستعرضا الأوضاع الصحية بالبلاد، والتدخلات من الإدارات المختلفة للتصدي للاوبئة، فضلاً عن تقارير من إدارات الطوارئ بولايات كسلا، الجزيرة، الخرطوم وسنار، والأنشطة من الشركاء وعلى رأسها الصحة العالمية، وصندوق إعانة المرضى الكويتي.

ووصف وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. هيثم محمد إبراهيم، التصدي لوباء الكوليرا بولاية الخرطوم بالإنجاز الكبير، مماسهم في الحد منه ووقف الإنتشار وفي زمن قياسي عبر التدخلات والانشطة، مشيدا بالفرق العاملة موجهاً ببذل مزيد من الجهد للتصدي للوباء بولايات كردفان ودارفور.

إلى ذلك استعرض الاجتماع، تقارير الوضع الوبائي للكوليرا، والذي اكد تسجيل 21563 اصابة تراكمياً، ومنها 388 حالة وفاة، قاطعاً بتراجع معدل الإصابة في اخر اسبوع بتسجيل 309 حالة فقط ومنها حالة وفاة واحدة، عازياً ذلك للجهود المبذولة من الصحة والمنظمات والمجتمع المدني.

في حين نوه تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، إلى الأنشطة المنفذة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومنها كلورة المياه، ونقل النفايات بعدد من الولايات.

وأشار تقرير تعزيز الصحة، إلى الأنشطة بعدد من الولايات خلال العطلة من تنويهات بالمساجد، والإرشاد الجماعي والفردي، والنقاش والحوارات المجتمعية والرسائل بأجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

واكد تقرير الإمداد، التباين في وفرة الأدوية والمستهلكات والمحاليل بمخازن الصندوق القومي للامدادات الطبية بالولايات، فضلاً عن الإمداد من عدد من المنظمات لصالح بعض الولايات.