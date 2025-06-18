اقتصاد وأعمال
وزارة المالية تلتزم بالجدول الزمني وتسلم التقرير الطوعي الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة للسيد رئيس مجلس الوزراء
التزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالجدول الزمني المتفق عليه مسبقاًً لتسليم التقرير الطوعي الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة في وقته المحدد لجهات الإختصاص المعنية؛ وإستبقت ذلك برفع التقرير للسيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس.
وأبان د. محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة – في تصريح صحافي بمقر الوزارة الثلاثاء -أن التقرير حوى معلومات وبيانات دقيقة لكل قطاع بالتركيز على الاهداف التي تمثل أولويات السودان الراهنة متمثلة في (الأمن الغذائي – الصحة – التعليم – المياه- الكهرباء) كما عكست التقارير القطاعية أولويات اعادة الاعمار وكيفية تنفيذها وتعبئة الموارد الداخلية والخارجية من منح وقروض لتنفيذها.
يشار إلى أن التقارير الطوعية على مستوى العالم يجب أن تعكس موقف الدول في تنفيذ كل أهداف التنمية المستدامة (2015 -2030م) .
فيما درجت الامم المتحدة على التركيز فى كل عام على خمسة اهداف، وتركز أهداف العام الجاري على: الصحة الجيدة و الرفاه (الهدف الثالث) ، المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) ، العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، الحياة تحت الماء (الهدف الرابع عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الاهداف (الهدف السابع عشر).
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