قطر تشهد أطول نهار وأقصر ليل السبت المقبل

أعلنت دار التقويم القطري أنه ستتعامد الشمس تماماً على مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي يوم السبت الموافق 21 يونيو الجاري، عند الساعة 5:42 صباحا بتوقيت الدوحة المحلي.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري: سيشهد سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية بمن فيهم سكان دولة قطر أطول نهار وأقصر ليل على مدار العام، حيث ستحدث ظاهرة الانقلاب الصيفي عند سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما سيكون الوضع معاكسا عند سكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث ستحدث عندهم ظاهرة الانقلاب الشتوي في ذات اليوم.

وتعتبر ظاهرة الانقلاب الصيفي من الظواهر الفلكية الهامة، حيث يعتمد عليها وعلى باقي الفصول الأربعة سكان الكرة الأرضية لمعرفة التغيرات المناخية، إضافة إلى أنه في هذا اليوم ستشرق الشمس من أقصى نقطة جهة الشمال الشرقي لسماء دولة قطر، وأن طول الظل وقت الزوال “وقت أذان الظهر” في هذا اليوم سيكون أقصر ظل على مدار العام.

وأضاف الدكتور بشير مرزوق: أن ظاهرة الانقلاب الصيفي تأتي بعد ظاهرة الاعتدال الربيعي التي حدثت خلال شهر مارس الماضي، حيث استمرت الشمس في حركتها الظاهرية تدريجيا باتجاه الشمال بعد تعامدها على خط الاستواء في يوم الاعتدال الربيعي، وصار طول النهار يزداد تدريجيا على سكان نصف الكرة الشمالي، حيث سيصل هذا التدرج ذروته بأطول نهار وأقصر ليل يوم السبت المقبل، بينما سيحدث العكس في هذا اليوم على النصف الجنوبي للكرة الأرضية، حيث سيكون عندهم أقصر نهار وأطول ليل.

يذكر أن الفصول الفلكية الأربعة (الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف) تحدث بسبب دوران الأرض في مدارها حول الشمس، وميل محور الأرض على مستوى مدارها بزاوية قدرها 23.5 درجة.

وكما هو معلوم فإنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس في حركتها الظاهرية نحو الجنوب مرة أخرى، حيث أن طول النهار سيقصر، بينما سيزداد طول الليل حتى يتساوى الليل والنهار يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025م، وفي هذا اليوم ستتعامد الشمس تماما على خط الاستواء مؤذنة بموعد الاعتدال الخريفي على سكان نصف الكرة الشمالي.

الشرق القطرية