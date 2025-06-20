خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي

تحدث الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور نبيه برجي، حول إمكانية وساطة روسية لإنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، كاشفًا أنه “ما قبل اندلاع العملية العسكرية، كانت هناك وساطة روسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى لغة مشتركة حول البرنامج النووي، لكن الثابت في الرأس الروسي أن الأمريكيين يكذبون ويريدون أكثر من البرنامج النووي الإيراني”.

وأكد برجي، في مداخلة له عبر إذاعة “سبوتنيك”، أن “الهاجس الأساسي للبنتاغون هو الشرق الأقصى وليس الشرق الأوسط”، قائلًا: “الشرق الأوسط هو الخاصرة الرخوة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في رأس ترامب لاحتواء الشرق الأوسط، واحتواء إيران وهذا لا يعني فقط البرنامج النووي الإيراني، من هنا كان ذلك الإخراج الرديء لمسرحية الحرب ضد إيران”.

وشدد أن “أوروبا لا دور لها، وهناك ازدواجية أوروبية في العملية أو في التفكير الاستراتيجي”، مؤكدًا أن “الهدف الأساسي للولايات المتحدة هي احتواء كل الشرق الأوسط فهي لا تعنيها مصلحة أو أمن إسرائيل بل ما يعنيها بالدرجة الأولى احتواء المنطقة بالكامل”.

ولفت برجي إلى أن “إسرائيل تمتلك المئات من الرؤوس النووية لكن مع الأسف الشديد كل المنظمات الدولية تقبع تحت السيطرة الأمريكية”.

وأعرب الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي عن رغبته “بوجود تنسيق روسي سعودي وليس تنسيق روسي تركي”، وأكد أنه في “كل الحالات الثلاثية الدبلوماسية الروسية التركية السعودية، يمكن أن تكون مجدية بل ضرورية في هذا الوقت”.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.

وكالة سبوتنيك