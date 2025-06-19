إستعادة خدمة العناية المكثفة بمستشفى مدني التعليمي وتشغيل جهاز فصل الدم

دشنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح الاربعاء إستعادة الخدمة الصحية بالعناية المكثفة بمستشفى مدني التعليمي بعد توقف إستمر أكثر من عام.

وأشاد الدكتور طارق عباس العجوة مساعد مدير عام وزارة الصحة بالجهود التي بذلت في أعمال الصيانة والتأهيل بعد الدمار الذي لحق بها ونهب كل الأجهزة والمعدات الطبية من قبل مليشيات أسرة دقلو المتمردة .

واكد أن العناية المركزة الآن جاهزة لإستقبال كل الحالات الطارئة مجددا شكره لحكومة الولاية ودعمها المتصل لتطوير وتجويد الخدمات الصحية من أجل إنسان الولاية .