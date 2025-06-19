د. كامل إدريس يؤمن على رؤية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الخاصة بالتنمية المستدامة

أمن د. كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، على رؤية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الخاصة بتطبيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان الاربعاء، د. محمد بشار محمد، وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأوضح دكتور بشار في تصريح صحفي انه عرض على رئيس الوزراء التقرير الوطني الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والهادف إلى عكس التقدم المحرز بالبلاد في تطبيق التنمية المستدامة، فضلاً عن التعريف بأهداف التنمية المستدامة وأثر الحرب في المجال.

وأشار بشار إلى أن التقرير شاركت في إعداده قطاعات المجتمع المدني المتمثلة في منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والأكاديمين والنازحين بالمركز والولايات.