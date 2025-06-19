وزارة الصحة تستقبل طائرة مساعدات تركية بحمولة 37 طناً لمكافحة الكوليرا

استقبل وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، الأربعاء، طائرة المساعدات الطبية المقدّمة من الحكومة التركية ممثلة في وزارة الصحة التركية، والمخصصة لمكافحة وباء الكوليرا، حيث تضم شحنة من الإمدادات والمحاليل الوريدية بوزن إجمالي بلغ 37 طناً.

وأعرب د. هيثم عن شكره وإمتنانه للحكومة التركية على دعمها الكبير والمستمر للسودان، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً، مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة السودانية والتركية أسهم في تقديم المساعدات .

وقدم كذلك الشكر لسفارة تركيا في السودان، وخاصةً السفير الفاتح يلدز، على جهودهم وتواصلهم مع الحكومة التركية لإيصال هذا الدعم.

وشكر مجلس السيادة الإنتقالي ومنظومة الصناعات الدفاعية ودورهم في احضار شحنة هذه الإمدادات من تركيا.

من جانبه، اعلن القائم بالأعمال التركي السيد كرتال اونات اوز، بأن الطائرة التركية تحمل 37 طناً من المساعدات الطبية المخصصة لمكافحة الكوليرا والأوبئة الأخرى، مشيراً إلى أن بقية المواد ستصل عبر البحر خلال الأيام المقبلة.