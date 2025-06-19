تأثير التوتر النفسي في تفجير جلطات القلب

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تأثير التوتر النفسي الشديد كمسبب لجلطة القلب أقوى من تأثير ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بالسكري.

وأوضح أن ضغط الدم المرتفع يُعد مرضًا صامتًا في أغلب الأحيان، وقد يصل إلى 200 على 110 دون أن يشعر المصاب بأي أعراض. في المقابل، قد تظهر أعراض قوية مثل الصداع وضيق التنفس وتجمع السوائل في الرئتين حتى مع ضغط أقل، مثل 160 على 95، وذلك بحسب كفاءة قلب المريض وحالته الصحية العامة.

وأضاف النمر أن من مضاعفات مرض الضغط ازدياد احتمالية الإصابة بالجلوكوما (ارتفاع ضغط العين)، محذرًا من إهمال متابعة هذه الحالات.

وأشار إلى أن العلاقة بين ارتفاع الكولسترول الضار وحدوث جلطات القلب علاقة قوية جدًا وطردية، مما يستدعي الاهتمام بمستويات الكولسترول والوقاية المبكرة.

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