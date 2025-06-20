“المقاومة الشعبية ورفع الحس الأمني”.. مجلس وزراء حكومة الشمالية يطمئن على الأحوال بالولاية

عقد مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية اجتماعه الدوري يوم الخميس برئاسة، والي الولاية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم.

واستمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة الامن حول الموقف الأمني بالولاية حيث إطمأن المجلس على الأحوال الأمنية بالولاية ،وأكد التقرير جاهزية القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمستنفرين لحماية الولاية.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الباقر عكاشة أن المجلس أمن على دحض الشائعات والاكاذيب التي تطلقها الغرف الإعلامية لميليشيا الدعم السريع المتمردة ،وتعزيز دور المقاومة الشعبية ورفع الحس الأمني لدى المواطنين،

إلى ذلك أجاز مجلس وزراء حكومة الولاية تقرير أداء الوزارات والمجالس المتخصصة للربع الأول من العام الحالي 2025.

واشاد المجلس بالأداء وتقديم الخدمات للمواطنين رغم ظروف الحرب التي تمر بها البلاد ، كما أجاز المجلس المرسوم المؤقت بفرض رسم ولائي لصالح دعم المجهود الحربي.