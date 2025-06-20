توطين العلاج.. وزير المالية بولاية سنار يتفقد أعمال الصيانة لتأهيل قسم الأورام بمستشفى سنار

وقف وزير المالية الدكتور/ محجوب أحمد محمد على المشروعات التي تتفذها وزارة الصحة بالتعاون مع محلية سنار ومستشفى سنار وبالتنسيق مع الجهد الشعبي لتأهيل وصيانة مستشفى الأورام سنار الذي يعد خدمة مميزة لإنسان ولاية سنار لتخفيف عناء السفر للولايات الأخرى واعداً بتذليل العقبات وتكملة كل النواقص المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة.