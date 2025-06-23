د. مجدي يعقوب: «بحب مصر وبحب شغلي والفن»| صور

قال الدكتور مجدي يعقوب “طبيب القلوب”، إن حضارة ونمو الشعوب تعتمد علي الصحة والثقافة التي تشمل جوانب عدة، ومنها؛ خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل تمثال جراح مصر العالمي السير الدكتور مجدي يعقوب “طبيب القلوب” بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والجراح العالمي الكبير بالمسرح الصغير بالأوبرا.

وتابع يعقوب في كلمته: «إحنا النهاردة بنكرم خدمة المجتمع، وأهم حاجة في الثقافة هي الفن، لأن العلم والخدمة والصحة يلزمها الفن، والفن جزء كبير من الثقافة، لذلك تكريم العلم وخدمة المجتمع بالفن الرفيع».

وختم مجدي يعقوب كلمته: «أنا بحب مصر وبحب شغلي وبحب الفن».

أبرز الحضور في مؤتمر الإعلان عن تمثال السير مجدي يعقوب

وشهد المؤتمر حضور: السير د. مجدي يعقوب، وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة عادل النجار، والدكتور النحات عصام درويش، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور علاء عبدالسلام، رئيس دار الأوبرا.

بوابة الأهرام