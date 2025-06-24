“يوفر إحساساً حقيقياً بالمضغ والألم”.. دراسة: تقنية جديدة لزراعة أسنان حية تحاكي الطبيعية

نجح باحثون أمريكيون في تطوير تقنية مبتكرة لزراعة الأسنان باستخدام أنسجة حية، والتي تتيح نمو السن داخل الفم مع اندماجه في الدورة الدموية، وتكوينه روابط عصبية طبيعية.

وعلى عكس الغرسات المعدنية التقليدية، التي تتميز بالمتانة لكنها تفتقر للإحساس العصبي وقد تسبب مضاعفات جراحية، فإن التقنية الجديدة التي طورها علماء من من جامعتي تافتس للطب وطب الأسنان في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، تعتمد على إنشاء سن حي يوفر إحساسا حقيقيا بالمضغ والألم.

وتتميز هذه الطريقة، بقدرتها على تحقيق تكامل عصبي ودموي، وتحسين الإحساس الوظيفي، مع تقليل الألم والمضاعفات الناتجة عن الزرعات الاصطناعية، وفقا لبيان من جامعة تافتس.

وأظهرت التجارب الأولية التي أجريت على الفئران نتائج واعدة، فيما يخطط الباحثون لتوسيع التجارب لتشمل حيوانات أكبر، وذلك تمهيدا لإجراء التجارب على البشر.

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتحكم في نمو الأعصاب، فإن هذا الابتكار يمثل خطوة رائدة في مجال طب الأسنان التجديدي، ويفتح الباب أمام مستقبل خال من الغرسات المعدنية لصالح أسنان حيوية أقرب للطبيعية.

وكالة سبوتنيك