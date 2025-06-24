والي البحر الأحمر يقف على الأعمال الجارية بمركز جراحة القلب والقسطرة

وقف والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور ميدانياً على مجمل الأعمال الجارية بمركز البحر الأحمر لأمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية ببورتسودان بحضور مدير عام قطاع الصحة بالولاية دكتورة إحلام عبد الرسول ومدير المركز بالإنابة إستشاري جراحة القلب والقسطرة دكتور يس محمد والجهات المعنية.

وعلى صعيد متصل وقف سيادته على مجمل الأعمال الجارية لتأهيل وصّيانة ميْز الكوادر الطبية “الأطباء” وتعهد سيادته بتكملة النواقص، ووجه الوالي بالإسراع في صيانة الميّز وتهيئة الموقع .

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