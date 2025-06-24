وكيل الصحة: يؤكد علي عودة مركز المايستوما الاول من نوعه علي مستوي العالم

قام وكيل وزارة الصحة الدكتور هيثم محمد ابراهيم بزيارة يوم الاثنين لعدد من المؤسسات الصحية حيث شملت الجولة مستشفى الخرطوم، مستشفى السلام لجراحة القلب، مستشفى سوبا، معمل استاك، بنك الدم القومي، ومركز أبحاث المايستوما.

وأظهرت الزيارة حجم الدمار الواسع والنهب الممنهج الذي طال المعامل والمراكز البحثية والمعدات الطبية الحديثة التي كانت قد أُحضرت بتكاليف باهظة لتوطين العلاج داخل السودان. كما اطلع الوفد علي الأضرار التي لحقت بمركز المايستوما الذي يُعد المركز المرجعي الاول عالميًا في هذا المجال.

وأكد الوكيل أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية واستعادة الخدمات تدريجيًا، مشيرًا إلى ترتيبات جارية لاستئناف العمل في مستشفى الخرطوم. وعبّر عن امتنانه للكوادر الطبية التي عادت للعمل رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم جهود الإعمار وسد الفجوات.

وأشاد الوكيل بمستشفى السلام الإيطالي لما يقدمه من خدمات مجانية في أمراض القلب،و خدمات الأطفال في العلاج و التغذية و التحصين كاشفًا عن تردد أكثر من 60 مريضًا يوميًا عليه حتى في ظل الحرب،

وأعلن عن تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، داعيًا إياها للعودة والمساهمة من داخل الولاية.،مشددا على أهمية إعادة تشغيل مركز أبحاث المايستوما كونه يمثل مرجعًا عالميًا ومنارة علمية وإنسانية، مؤكداً أن هناك خطة متكاملة لإعادة تأهيله تم اعدادها بواسطة ادارة المركز وان هنالك جهات عالمية تهتم بإعادة تأهيليه علي رأسها منظمة الصحة العالمية