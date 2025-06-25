للضحك.. ممثل كويتي يثير استفزاز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد تقليده له في فيديو متداول

أثار ممثل كويتي استفزاز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعد تداول على نطاق واسع مقطع مصور له وهو يقوم بتقليده فيه.

ويظهر الفنان الكويتي، محمد عاشور، في الفيديو وهو على هيئة أدرعي، ويتلقى سؤال من خلف الكاميرا هو: “أفيخاي هل أنت حمار”، ليرد: “أشكرك على هذا المديح، على فكرة وصلتني اتصالات من جمعية حقوق الحمير، هناك حمار قادم لأنكم تشبهوني به، يعني الحمار زعل وليس أنا”.

بعد ذلك يتم توجيه سؤال آخر لعاشور وهو في هيئة أفيخاي أدرعي، هو “كيف الأحوال في تل أبيب”، ليرد: “أمن واستقرار ومثل ما تشاهدون كلها إشاعات”.

ثم يسأل من خلف الكاميرا عاشور وهو متنكر في صورة أدرعي: “هل هناك صواريخ”، لينفي ذلك قبل أن يتم سقوط أحدهم على تل أبيب، وهنا يعلق الممثل الكويتي بأنه “يبدو أنه بلل سرواله” من الخوف.

وردا على محتوى الفيديو الساخر للممثل الكويتي، محمد عاشور، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في فيديو أنه “ليست لدي أي مشكلة مع من يريد أن يقلده، لكن قلدوني زين، أما هذا التمثيل الفاشل والرسالة الفارغة، وتغييب الحقيقة المتعمّد، فهو لا يشبهني بشيء، ولا يشبه حتى أدنى مستويات المصداقية”.

وتابع: “ما تفعلونه ليس تقليدا، بل انتحال ركيك ومحاولة يائسة”.

من جانبه، رد عاشور على تعليق أدرعي بأن رد الأخير على الفيديو الخاص به هو “أكبر نجاح له”، مضيفا: “وطبعا ما أشبهك ولا أتشرف أني شبهك”.

. . ردك على الفيديو اكبر نجاح لي ❤️🇵🇸✌️ و طبعاً ما اشبهك و لا اتشرف اني اشبهك @avichay_adraee pic.twitter.com/UBxzqf2UcZ — محمد عاشور (@M_F_Ashour92) June 23, 2025

وكالة سبوتنيك