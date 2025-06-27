الصين بصدد بناء أعلى مرصد شمسي في العالم

في خطوة مهمة نحو حقبة جديدة من الرصد الشمسي عالي الدقة أطلقت الصين اليوم، أعمال بناء البنية التحتية الداعمة لتلسكوب شمسي متطور في محافظة داوتشنغ بمقاطعة سيتشوان.

وتقود جامعة نانجينغ بالتعاون مع معهد نانجينغ للبصريات الفلكية والتكنولوجيا ومراصد يوننان التابعان للأكاديمية الصينية للعلوم، مشروع التلسكوب الشمسي الواسع المجال والعالي الدقة يبلغ طول قطره (2.5 متر)، وهو مشروع وطني لأجهزة البحث بدأ بناؤه رسميًا في عام 2022، ومن المتوقع أن يصبح عند اكتماله أكبر تلسكوب شمسي محوري في العالم.

ويقام المشروع في موقع إستراتيجي على ارتفاع (4700 متر) فوق سطح البحر، على جبل في محافظة داوتشنغ، ويتميز الموقع بظروف جوية مستقرة وبيئة مثالية لرصد الشمس.ومن المتوقع أن يصبح هذا الموقع أعلى مرصد شمسي في العالم، ما يوفر قاعدة أساسية للحصول على بيانات رصد عالمية المستوى.

ومن المقرر أن يكتمل بناء البنية التحتية الداعمة وتجميع التلسكوب بحلول نهاية عام 2026، ليعقب ذلك تشغيل النظام واختباره بشكل شامل.

جريدة المدينة