«التنمر» يكتب النهاية الحزينة لنجمة يوتيوب أمريكية

لقيت نجمة اليوتيوب الأمريكيَّة «ميكايلا رينز» حتفها انتحارًا، بعد أنْ تعرَّضت لـ«تنمر متواصل» في حملة إلكترونيَّة موجهة ضدها، وأكَّد زوجها «إيثان» أنَّها انتحرت، عبر منشور مؤثر على مواقع التواصل.وقال إيثان لمتابعيه: «نشروا شائعات كاذبة، وبما أنَّها كانت شخصًا حساسًا، فقد أثرت عليها بشدَّة»، مضيفًا: «حاولت لسنوات تجاوز الألم، لكن هذه المرة كان الأمر أكثر من طاقتها».

كانت «رينز» البالغة من العمر 29 عامًا، تعاني من عدة مشكلات صحيَّة نفسيَّة، منها الاكتئاب، واضطراب الشخصيَّة الحديَّة، والتوحُّد، وغيرها.خضعت لعلاج نفسي طويل، وجربت أدوية متعدِّدة، لكن -بحسب إيثان- «لم يكن هناك شيء يساعد حقًّا».

وتشتهر «رينز» بمنظمتها غير الربحيَّة «Save A Fox» التي تعمل في فلوريدا وولاية مينيسوتا التي تنتمي إليها. وقد تأسَّست المنظمة في 2016، عندما كانت تبلغ 20 عامًا، ونمت لتصبح أكبر عمليَّة إنقاذ ثعالب في الولايات المتحدة، وتركز نشاطها على إنقاذ وتأهيل الثعالب وغيرها من الحيوانات الغريبة.

وأكَّد «إيثان» أنَّ زوجته انتحرت بعد تعرُّضها لحملة مضايقات إلكترونيَّة طويلة، حيث تعرَّضت للإساءة من قِبل غرباء، وحتَّى من بعض الناشطين في مجال إنقاذ الحيوانات، مضيفًا إنَّها تلقَّت مؤخَّرًا «كلمات قاسية واتهامات، وسبًّا من بعض الأشخاص الذين كانت تعتبرهم أصدقاء مقرَّبين».

مشيرًا إلى أنَّ هذه الإساءة جاءت بسبب «الغيرة والحسد».

جريدة المدينة