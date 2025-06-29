“الكركدي: 3 أصناف”.. هيئة البحوث الزراعية: اجتماع اللجنة الفنية المصغرة لإجازة الأصناف للعام 2025

واكد بروفيسور أبو عصار، استمرار الهيئة في رفع جودة الأصناف لتصبح عالية الإنتاجية، وقال إن الأصناف عالية الجودة تتيح فرصاً أكبر للمنتجين لإحداث نقلة نوعية في الإنتاج، مشيراً إلى أهميتها الاقتصادية للإنسان والحيوان، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاجية.