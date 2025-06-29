اقتصاد وأعمال
“الكركدي: 3 أصناف”.. هيئة البحوث الزراعية: اجتماع اللجنة الفنية المصغرة لإجازة الأصناف للعام 2025
عُقد السبت إسفيرياً الاجتماع الثاني للجنة القومية لإجازة الأصناف برئاسة بروفيسور أحمد حسن أبو عصار، المدير العام المكلف لهيئة البحوث الزراعية.
واكد بروفيسور أبو عصار، استمرار الهيئة في رفع جودة الأصناف لتصبح عالية الإنتاجية، وقال إن الأصناف عالية الجودة تتيح فرصاً أكبر للمنتجين لإحداث نقلة نوعية في الإنتاج، مشيراً إلى أهميتها الاقتصادية للإنسان والحيوان، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاجية.
الجدير بالذكر أنه تمت إجازة 23 صنفاً من المحاصيل الآتية:
الفول المصري: 7 أصناف
الفول السوداني: صنفان
الأرز: 3 أصناف
الذرة الشامية: صنفان
الكركدي: 3 أصناف
اللوبيا البيضاء: صنفان
العدسية: صنف واحد
الذرة الرفيعة: صنف واحد
سونا