مصر توجه رسالة حازمة حول بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر ترفض أي وجود عسكري مستدام لدول غير مطلة على البحر الأحمر.

وشدد عبد العاطي على أن ذلك “خط أحمر”، وأكد أن هذا الموقف تم إبلاغه لجميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك تركيا خلال استضافتها للمفاوضات الصومالية-الإثيوبية.

وأعرب عن أمله في انعقاد مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر في أقرب وقت، مؤكدا أن مسؤولية حوكمة أمن البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المشاطئة فقط.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف بوجود أي طرف غير مشاطئ بشكل دائم في البحر الأحمر، في إشارة واضحة إلى رفض أي نفوذ عسكري أو سياسي خارجي في المنطقة.

وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا يكشف تصاعد النشاط العسكري الأمريكي عبر قاعدة جديدة أقيمت قرب البحر الأحمر، في إطار التحضيرات لمواجهة محتملة مع إيران، وسط تصعيد متواصل في المنطقة وارتفاع التهديدات ضد القوات الأمريكية.

المصدر: RT