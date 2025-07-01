مفوض العون الانساني تثمن تضحيات مواطني مايرنو ووقوفها خلف القوات المسلحة

ثمنت مفوض العون الانساني الاستاذة سلوى آدم بنية مجاهدات مواطني منطقة مايرنو بقيادة السلطان على محمد طاهر، مشيرة إلى ان مواطن مدينة سنار خاصة منطقة مايرنو قدم تضحيات ووقفوا سدا منيعا امام مليشيا الدعم السريع المتمرده مقدمة صوت شكر لأهل مايرنو ولسلطان مايرنو على وجه الخصوص مؤكدة وقوفها التام مع قضايا المنطقة.

من جهته اكد د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحة المكلف بسنار ان مجاهدات مواطني مايرنو كانت بداية الفتوحات لولاية سنار، لافتاً إلى ان انسان مدينة سنار ومايرنو على وجه الخصوص قدم تضحيات واضحة كان لها الاثر في صمود مدينة سنار و تحرير الولاية من دنس التمرد محييا تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها مؤكدا توفير الخدمات الصحية للمواطن اينما وجد .

من جهته اكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى ان المفوضية تولي امر اسر الشهداء والمفقودين كل الاهتمام، مثمنا جهود سلطان مايرنو على محمد طاهر ومجاهداته الواضحة ووقوفه خلف القوات المسلحة .

واشار الى ان السلطان قدم فلذة كبده شهيدا دفاعا عن سنار ومنطقة مايرنو مؤكدا ان السلطان واهل مايرنو كانو سندا وعونا لمفوضية العون الانساني بولاية سنار وان المفوضية كانت معهم في كل قضاياهم.