والي النيل الأبيض يطمئن على أوضاع المواطنين المصابين بالاسهالات المائية بمنطقة ابوحليف

اطمأن الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض على أوضاع المواطنين المصابين بحالات الاسهالات المائية بمستشفى منطقة أبوحليف الجموعية بوحدة الشيخ الصديق بمحلية القطينة وتوفير الأدوية والكوادر الصحية من وزارة الصحة .

ووجه الوالي بمنع استخدام المياه الملوثة من الآبار التي أدت إلى إصابة المواطنين ، كما وجه بتشغيل الآبار المتوقفه بسبب عدم وجود الكهرباء بالطاقة الشمسية خلال يومين وايجار تنكر لتوفير المياه لحين تشغيل هذه المحطات .

ومن جهته قال الدكتور الزين سعد ادم الوزير المكلف لوزارة الصحة ان فريق التدخل السريع قام بحزمة من التدخلات في مجال تعزيز الصحة والتبيه بخطورة المياه الملوثة، موضحا توزيع الكلور بالإضافة لتوفير حزمة إمداد دوائي كافي ومحاليل وريدية وحزمة الكوليرا .

وأضاف أن كل هذه التدخلات ساهمت في انحسار الحالات وهمنا الأول صحه المواطن والتحدي الأكبر هو توفير المياه الصحية النقية.

وفي ذات السياق أكد الأستاذ حسين الراجل المدير التنفيذي لمحلية القطينة التزام المحلية بانفاذ التوجيهات الخاصة بإغلاق الآبار التي تسببت في المرض ومتابعة توفير منظومات الطاقة الشمسية التي تبرع بها الوالي حتى يتم تشغيل الآبار المعطلة بسبب عدم وجود الكهرباء .