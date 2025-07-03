السعودية تدشن أول سرية من نظام “ثاد” الصاروخي بهدف المنشآت الحيوية – فيديو

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تدشين أول سرية تشغيلية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي “ثاد”، بعد اجتياز جميع مراحل الفحص والاختبار وبرامج التدريب المكثف على أرض المملكة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع السعودية: “قوات الدفاع الجوي تدشن أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي “الثاد” بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أبرمت في عام 2017 اتفاقية دفاعية مع واشنطن للحصول على سبع بطاريات من نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي، تشمل 44 منصة إطلاق، و360 صاروخا اعتراضيا، إضافة إلى 7 رادارات متطورة من طراز “AN/TPY-2″، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.

ونص الاتفاق أيضاً على أن يتم تصنيع جزء من مكونات المنظومة داخل المملكة، في إطار خطة توطين الصناعات العسكرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد تسلمت الرياض أولى مكونات منظومة “ثاد” في عام 2023، قبل أن تبدأ عملية تدريب وتأهيل الفرق السعودية المختصة بتشغيلها، وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تطوير بنيتها الدفاعية المتكاملة.

قوات #الدفاع_الجوي تُدشّن أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي «الثاد» بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة.https://t.co/INwREUn6Yj pic.twitter.com/Z3B4j7s551 — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 2, 2025

وكالة سبوتنيك