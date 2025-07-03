وكيل وزارة الطاقة والنفط يلتقي وفد شركة هواوي الصينية

إلتقى السيد وكيل وزارة الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد بمكتبه الاربعاء وفد شركة هواوي الصينية برئاسة السيد. وانغ يانلن المدير العام لتسويق الأعمال بالشركة وذلك بحضور مدير مركز المعلومات النفطية بالوزارة المهندس آدم إبراهيم.

واستمع السيد الوكيل لتنوير من الوفد عن أهم المشاريع التي نفذتها الشركة بالسودان على سبيل المثال تصميم وتركيب أنظمة التخزين الشبكي للبيانات وبناء محطات الطاقة الشمسية.

ومن جانبه أشاد السيد الوكيل بالعلاقات المتميزة مع دولة الصين في كافة المجالات خاصة في مجال النفط مع الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) وغيرها من الشركات، وامتدح الوكيل دور الصين في مجالات التنمية بالسودان منذ عدة عقود.

وقد أبدت الشركة إستعدادها في تطوير وتأهيل أنظمة البيانات بقطاع النفط في البلاد خاصة بعد التخريب الذي طال عدد من البنيات التحتية بسبب الحرب.