السودان واندونسيا يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال الادوية

وقع المجلس القومي للأدوية والسموم، وهيئة الدواء والغذاء الإندونيسي، الخميس، بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا مذكرة تفاهم مهمة في الجانب الصحي .

ووقع بالانابة عن المجلس القومي للأدوية والسموم د. ياسر محمد علي ، سفير السودان باندونيسيا فيما وقع عن الجانب الاندونيسى بروفيسور تارونا إقرار .

وتعد مذكرة التفاهم التي تم إلتوقيع عليها الأولى من نوعاها في تاريخ العلاقات السودانية الإندونيسية، تم بموجبها تحديد إطار للتعاون بين المجلس القومي السوداني للأدوية والسموم في السودان وهيئة الغذاء والدواء الإندونيسية حول عدد من الموضوعات الفنية الهامة، وتشمل تعزيز التعاون في تنظيم المنتجات الصيدلانية والطبية، والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

وسيتم إعتماد تسجيل هيئة الدواء والغذاء الإندونيسية، من قِبَل المجلس القومي للأدوية والسموم، لتسهيل دخول الأدوية الإندونيسية مباشرة للسودان، دون حوجة لإجراءات تسجيلها مرة أخرى من قبل المجلس ، ⁠وتوسيع مجالات التعاون في تبادل المعلومات الصيدلانية حول أفضل الممارسات، ودعم الإعتماد التنظيمي، وبناء القدرات من خلال المساعدة الفنية وورش العمل والتدريب.