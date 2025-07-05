ارتفاع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.15

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.15 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3346.20000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.

وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3275.49830 دولار الذي سجله يوم “الأحد” الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.05 في المئة، ليبلغ 36.41000 دولار للأوقية، مقارنة بـ36.03000 دولار في بداية الأسبوع، كما زاد سعر البلاتين بنسبة 4.56 في المئة، ليصل اليوم إلى 1407.27590 دولار للأوقية، مرتفعا من 1345.82280 دولار الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

الشرق القطرية