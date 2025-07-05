مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة تقترب من 70 مليار ريال في الربع الأول من 2025

سجّلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر بطاقات “مدى” خلال الربع الأول من عام 2025 أعلى مستوياتها على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 3ر69 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 56%، وبزيادة تقارب 9ر24 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 التي بلغت خلالها المبيعات 4ر44 مليار ريال.

ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة اليوم الخميس عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2025، اليوم الخميس، تجاوز عدد العمليات المنفذة عبر بطاقات مدى 370 مليون عملية خلال الربع الأول، فيما حققت المبيعات نموًا ربعيًا بنسبة 26%، بزيادة تقارب 1ر14 مليار ريال، مقارنة بمستوى 2ر55 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024.

وبقياس الأداء الشهري، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى خلال شهر مايو/ أيار 2025 نحو 4ر27 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 18% مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من العام نفسه الذي بلغت فيه المبيعات 3ر23 مليار ريال، بعدد عمليات تجاوز 147 مليون عملية.

وأظهرت البيانات تحقيق نمو تراكمي بنسبة 3ر31 % خلال الفترة من يناير إلى مايو/ أيار 2025، بزيادة تقارب 5ر6 مليارات ريال، حيث كانت المبيعات عند مستوى 9ر20 مليار ريال في شهر يناير.

جريدة الرياض