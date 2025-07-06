مساعٍ مصرية لتوسيع صادراتها من الدواء لإفريقيا

عقد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الدكتور هشام ستيت، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم تصدير الدواء والمستلزمات الطبية المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الخارجية والهجرة وهيئة الشراء الموحد، مشيدًا بما تحقق من تنسيق فعّال في دعم توجه الدولة نحو تعميق التعاون الصحي مع دول القارة الإفريقية، مؤكدًا تطلع الوزارة لاستمرار هذا التعاون البناء بما يسهم في تعزيز نفاذ الدواء المصري للسوق الإفريقية.

الدواء المصري بأسواق إفريقيا

واستعرض الوزير عبدالعاطي جهود بلاده في تعزيز نفاذ صادرات الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، من خلال التحرك النشط على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية في القارة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية التي تم صياغاتها خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للعلاقات المصرية الإفريقية، والتي تستهدف رفع قيمة صادرات الدواء المصري إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

كما تم مناقشة تطلع الهيئة لتعزيز الدور المصري في آلية الشراء المجمع الإفريقية وسعيها لوضع مصر كمركز إقليمي للشراء المجمع الأفريقي، دعمًا لدور مصر المحوري في النظام الصحي بالقارة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تعزيز السياحة العلاجية إلى مصر، كأحد مجالات التعاون ذات القيمة المضافة، وبما يتكامل مع جهود الدولة لتقديم نموذج صحي متكامل يخدم الأشقاء في القارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أولويات استراتيجية لتعظيم فرص الدواء المصري في إفريقيا، وتعزيز دور مصر الريادي في مجال الأمن الصحي بالقارة.

القاهرة الإخبارية