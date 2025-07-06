«9» شركات تنضم لبرنامج المشغل الاقتصادي الخليجي

قام السيد طلال عبدالله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، بتسليم شهادات الانضمام إلى برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي» (GCC AEO) لتسع شركات خاصة أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجارة الدولية، وامتثالها للمتطلبات الجمركية المعتمدة. ويأتي هذا التكريم في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يُعد إحدى أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة.

وتتيح العضوية في البرنامج حزمة من التسهيلات للشركات المعتمدة، من بينها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، تسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، وذلك دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية.

وتؤكد الهيئة العامة للجمارك التزامها بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، دعمًا لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

صحيفة الوطن القطرية