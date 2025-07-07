رياضية

أحمد مرتضى: لا أستبعد تبادل الزيارات بين الخطيب ومرتضى منصور

2025/07/07
مرتضى منصور

لا يستبعد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق تبادل الزيارات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب رئيس الأهلي بعد الصلح الذي تم مؤخرا بين الطرفين.

وقال أحمد مرتضى خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان: “مش بعيد يحصل تبادل الزيارات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب خلال الفترة المقبلة.. كابتن بيبو حضر فرحي.. وبنته كانت زميلتي في المدرسة وزوج بنته دفعتي وناس محترمة جدا”.

ويضيف أحمد مرتضى: “تربطني علاقة قوية بمحمد سراج ومحمد الجارحي عضوي مجلس إدارة الأهلي وهما ناس محترمة جدا”.

وأكمل أحمد مرتضى منصور :”مبحبش أعمل خلافات مع حد”.

بوابة روز اليوسف

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