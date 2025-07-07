السعودية.. تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية

تعزيزًا لأداء العاملين، ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، هي: (الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية)، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق، ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل، وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.

وتم تصنيف رخص العمل واستكمال التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، وجرى تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025.

وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

جريدة المدينة