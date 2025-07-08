«محدش ضربك على إيدك».. عصام الحضري يوجه رسالة نارية لتريزيجيه ويصدم الشناوي

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة نارية لـ محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ولاعبي الدوري المصري بسبب الطلبات المادية المبالغ فيها.

وقال الحضري خلال تصريحات لبرنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورت»: «مفيش لاعب في مصر يساوى 10 ملايين جنيه، أنا مش ضد تفكير اللاعب في الأموال، لكن أين المردود المقدم لكي يحصل على أموال أعلى من ذلك؟».

وأضاف: «لا بد أن تحصد بطولات لفريقك وللمنتخب، لا بد أن يكون هناك سقف للمطالب، لكن ما نسمعه عن لاعب يطلب 70 أو 80 مليونًا، ليه؟! هل من أجل الدوري والكأس وإفريقيا؟، نحن نتحدث عن المستوى الأعلى والمنافسات القوية مثل كأس العالم للأندية».

وأكمل: «أغلى لاعب في مصر يساوي 15 مليون جنيه، محمد الشناوي لو سأعطيه راتبًا سيكون 10 ملايين، إمام عاشور سيكون 15 مليونًا، وزيزو وتريزيجيه مثل إمام».

وأردف: «تريزيجيه كان يحصل على أموال كبيرة في الخارج قبل العودة إلى الأهلي، هل أحد ضربه على يده من أجل العودة؟».

المصري اليوم