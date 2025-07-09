يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»

بالنسبة لكثير من الناس، فإن بدء اليوم بدون كوب من الشاي وقليل من البسكويت أمر لا يمكن تصوره تقريبًا، حيث يعد غمس البسكويت في الشاي الساخن وتذوق قوامه الناعم الحلو طقسًا محببًا عند أغلب الأشخاص.

ورغم من أن تناول الشاي مع البسكويت يعد وجبة خفيفة مناسبة للفترة الصباحية أو أثناء استراحة عمل بعد الظهر، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من تناول هذا المزيج بانتظام، خاصةً بشكل يومي، فقد يكون له عواقب صحية خطيرة، وفقاَ لـ«Munsif News».

كما أن البسكويت يحتوى نسبة عالية من السكر، والسعرات الحرارية الفارغة، ودهون غير صحية، وألياف قليلة أو منعدمة..

المصري اليوم