مكاليلي: مبابي كان سيتوج بطلاً لأوروبا مع سان جيرمان

جذب النجم الفرنسي السابق كلود مكاليلي الأنظار قبل مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ تألق بقميصي الفريقين في فترة اللعب.

وقال لاعب الوسط السابق للصحفيين عن هذه القمة: “باريس سان جيرمان خاض موسماً رائعاً، كان الأفضل في دوري أبطال أوروبا واستحق اللقب، والآن يواصل اللعب بشكل جيد، لكن ليحذر من ريال مدريد، عندما يتعلق الأمر بمباراة واحدة يمكنه فعل أي شيء”.

كما طالب بترك تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد يعمل بحرية لتحسين مستوى العملاق الإسباني.

وأضاف مكاليلي: “الفريق يتحسن بالفعل، شيئاً فشيئاً ستظهر الإيجابيات، لكن عمل المدرب لا يستغرق شهراً أو شهرين أو 3 أشهر، يمتد الأمر لعام أو عامين، يجب ترك تشابي يعمل، نعرف حجم ريال مدريد وصعوبة توفير هذا الوقت أحياناً”.

وستكون الأضواء مسلّطة على كيليان مبابي في أول صدام بالملعب مع فريقه السابق:

وعلّق مكاليلي على ما يقال حول تحسن أداء سان جيرمان بعد رحيل مبابي، قائلاً: “سان جيرمان كان سيفوز بدوري الأبطال إذا استمر مبابي أيضاً، لا يمكن أن ترفض ريال مدريد، لذا انتقل إلى هناك”.

الشرق