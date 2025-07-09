تسجيل (603) إصابة خلال أسبوع.. الاجتماع الاسبوعي لمركز عمليات الطوارئ الصحية حول وباء الكوليرا

عقد مركز عمليات الطوارئ اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء، بقاعة المركز بمقر وزارة الصحة بالخرطوم، مستعرضًا الأوضاع الصحية بالبلاد، والأنشطة المنفذة لاحتواء الأوبئة.

تقرير الكوليرا: واستمع الاجتماع لتقرير الوضع الوبائي للكوليرا حيث تم تسجيل (603) إصابة خلال أسبوع، من بينها ( 8 حالات وفاة، ليصل التراكمي إلى (٨٤,٥٣١) إصابة، و(٢,١٤٥) حالة وفاة، في (١١٠) محليات موزّعة على (١٧) ولاية. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات وسط العائدين من دولة جنوب السودان إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق.

تقرير حمى الضنك: أوضح التقرير أن العدد التراكمي للإصابات بلغ (١٣,٣١٤) حالة، من بينها (٢١) حالة وفاة، موزّعة على (٤٥) محلية في (١٠) ولايات.

تقرير الحصبة: بلغ عدد الإصابات التراكمية (٢,٥٤٧) حالة، منها (٦) حالات وفاة، في (٣٨) محلية تابعة لـ(١١) ولاية.

تعزيز الصحة: نفّذت الوزارة أنشطة متعددة، شملت زيارات منزلية في عدد من الولايات، وتدخلات مجتمعية في (٥) ولايات، إلى جانب أنشطة المسرح التفاعلي، والإعلام الجوال، والرسائل عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

الإمداد الدوائي: أشار تقرير الإمداد إلى تفاوت في وفرة أدوية ومستهلكات الوبائيات بمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية في الولايات، منها:

– شمال كردفان: ٧٦٪ – نهر النيل: ٧٣٪ – القضارف: ٥٧٪

كما أُبلغ عن تفاوت في توفر المحاليل الخاصة بالكوليرا وحمى الضنك، مع إمداد من منظمة الصحة العالمية في طريقه إلى عدد من الولايات استعدادًا لفصل الخريف.

المعامل والفحص: استعرض الاجتماع تقرير المعمل القومي للصحة العامة (ستاك)، بشأن فحص عينات حمى الضنك، وتزريع عينات الكوليرا من ٤ ولايات (البحر الأحمر، النيل الأزرق، سنار، والقضارف)، وأعلن إرسال إمدادات كافية إلى (٧) ولايات: الخرطوم، القضارف، الشمالية، كسلا، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق.

تقرير الحجر الصحي – دخول البلاد خلال أسبوع: (١٨,٤٢٠) شخصًا – مغادرة البلاد: (٩,٨٧٩) شخصًا – المترددون على عيادات الطوارئ: (٨٢٦) شخصًا – العودة الطوعية من مصر عبر معبري أشكيت وأرقين: (١٢,٢٩٩) شخصًا – العائدون عبر معبر جودة: (٣٧٦) شخصًا، بإجمالي تراكمي بلغ (٧,٦٩٨) شخصًا

واستعرض الاجتماع أيضًا تقريرًا عن الوضع الصحي بولاية شمال دارفور، إلى جانب تقرير عن أنشطة صندوق إعانة المرضى الكويتي.