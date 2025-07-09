محمد صلاح يشترى فيلا فاخرة فى تركيا.. السعر مفاجأة

كشفت تقارير صحفية تركية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، قام بشراء فيلا خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا للأستمتاع بالعطلة الصيفية قبل بدء فترة الاعداد للموسم الجديد.

محمد صلاح يدخل عالم الاستثمار العقاري في تركيا

وذكرت صحيفة “تركيا اليوم” أن محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، قام مؤخرًا بخطوة استثمارية لافتة خلال عطلة صيفية قضاها في مدينة “بودروم” التركية، حيث اشترى فيلا فاخرة في منطقة “جوندوجان – كوتشوك بوك” بقيمة تُقدّر بنحو 400 مليون ليرة تركية ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي تقريبًا”.

وأضافت الصحيفة “وصل محمد صلاح (33 عامًا) إلى بودروم الأسبوع الماضي برفقة مجموعة من أصدقائه، وحرص خلال إقامته على الحفاظ على خصوصيته، حيث ظهر مرتديًا قبعة ونظارات شمسية لتجنّب لفت الأنظار، وقد تصدّر عناوين الصحف المحلية بعد أن سُرّبت فاتورة عشاء فاخر في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة، بلغت 60 ألف ليرة تركية”.

صلاح ينضم لقائمة نجوم العالم المستثمرين في بودروم

وتابعت “جاءت زيارة محمد صلاح إلى بودروم بدعوة من شريكه البريطاني أحمد كاراكول، ونتج عنها قراره بشراء فيلا فاخرة مطلّة على البحر في بودروم”.

واختتمت الصحيفة “يبدو أن محمد صلاح وقع في حب بودروم، حيث ذكرت مصادر مقربة أنه يخطط لقضاء المزيد من الوقت هناك مستقبلًا، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المشاهير العالميين بالاستثمار العقاري في تركيا، وخاصة في المناطق السياحية مثل بودروم”.

ويقص فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح شريط مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عندما يواجه بورنموث بملعب “أنفيلد”، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس المقبل.

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات بعد تيري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

اليوم السابع