يؤجل احتياجهم للأنسولين.. علاج واعد لمرضى السكري من النوع الأول

بدأ مرضى في المملكة المتحدة أولى تجارب استخدام دواء جديد قد يغير الطريقة التي يدار بها مرض السكري من النوع الأول، من خلال تأخير الحاجة إلى حقن الإنسولين اليومية لعدة سنوات.

ويعمل الدواء، الذي يعرف باسم “تيبليزوماب”، عبر تدريب جهاز المناعة على التوقف عن مهاجمة خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين، ويعطى فقط في المراحل المبكرة من المرض قبل ظهور الأعراض، حسبما ذكر موقع “هيلث تيك وورلد”.

ولفت الموقع إلى أن هذا الدواء ثبت فعاليته سابقا في الولايات المتحدة، حيث حصل على الموافقة الرسمية هناك، مشيرا إلى قول الدكتورة لوسي تشامبرز من منظمة “ديابيتس يو كيه” إن الدواء “يمثل فرصة ثورية لتمديد الفترة التي يمكن للمريض أن يعيشها دون اعتماد على الإنسولين”.

لكن تشامبرز شددت على ضرورة تسريع إجراءات الترخيص في بريطانيا، وإنشاء برامج فحص وطنية للكشف المبكر عن المرض قبل ظهور الأعراض.

ويجري الآن إعطاء “تيبليزوماب” لعدد محدود من المرضى على أساس كل حالة على حدة، إلى حين اتخاذ قرار بشأن استخدامه على نطاق واسع داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويأمل باحثون من جامعة إكسيتر، المشاركون في التجربة، أن يشكل “تيبليزوماب” خطوة نحو تحوّل جذري في كيفية التعامل مع المرض، من خلال استهداف الأسباب المناعية بدلا من الاكتفاء بإدارة الأعراض.

ويصنف مرض السكري من النوع الأول بأنه حالة مزمنة تتضمن مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى نقص أو عدم إنتاجه، ما يجعل المريض بحاجة دائمة لحقن الأنسولين.

وكالة سبوتنيك