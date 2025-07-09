اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد الكرة تقبل شكوى المريخ الخرطوم وترفض شكوى الهلال كريمة

أصدرت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة نائب رئيس اللجنة مولانا محمد سليمان حلفا قراراتها بخصوص شكوى المريخ الخرطوم ضد المريخ الأبيض في مرحلة النخبة للدوري الممتاز، وشكوى الهلال كريمة ضد المريخ كوستي في المرحلة الاخيرة للدوري العام في اجتماعها رقم (2) اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025م.

قررت اللجنة قبول شكوى المريخ الخرطوم ضد المريخ الأبيض، واعتبرت مريخ الأبيض مهزوما صفر/3 بعد أن قدمت الشكوى داخل القيد الزمني إعمالا لنص المادة (ثالث عشر) الفقرة (1) من لائحة منافسات الاتحاد لموسم 2024م / 2025م وسددت الرسوم، عليه قررت اللجنة قبول الشكوى شكلا، ومن حيث الموضوع تقدم نادي المريخ الخرطوم بشكوى في عدم صحة تسجيل لاعب نادي مريخ الأبيض محمد الطيب محمد أحمد طاعنا في عدم قانونية مشاركته مسببا ذلك بعدم صحة تسجيله لنادي المريخ الأبيض وبأنه مازال مقيدا بكشوفات نادي آخر وبناء على ما تقدم خاطبت اللجنة المنظمة للمسابقات لجنة أوضاع وإنتقالات اللاعبين ومسئول نظام الانتقالات بالاتحاد السوداني لكرة القدم والتي أفادت بعدم وجود إسم اللاعب المذكور في كشوفات نادي المريخ الأبيض في نظام الإنتقالات الإلكتروني (فيفا كونكت) وبما أن اللاعب مسار الشكوى غير مقيد بكشوفات نادي المريخ الأبيض وقد شارك في المباراة مسار الشكوى فعليا مخالفا بذلك نص المادة (5) الفقرة (2) من لائحة منافسات الاتحاد السوداني لموسم 2024م /2025م عليه قررت اللجنة وبعد التداول

1/قبول الشكوى موضوعا.

2/اعتبار نادي مريخ الأبيض مهزوما 0/3.

كما قررت اللجنة رفض شكوى نادي الهلال كريمة ضد نادي المريخ كوستي إستنادا على القرار الصادر من لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم

وذلك من حيث الشكل حيث قدمت الشكوي داخل القيد الزمني إعمالا لنص المادة (13) الفقرة (1) من لائحة منافسات الإتحاد لموسم 2024م / 2025م وسددت الرسوم عليه قررت اللجنة قبول الشكوى شكلا ، ومن حيث الموضوع تقدم نادي الهلال كريمة بشكوى في عدم صحة تسجيل لاعب نادي المريخ كوستي يس جبريل إدريس طاعنا في عدم قانونية مشاركته مسببا ذلك بعدم صحة تسجيله لنادي المريخ كوستي وبأنه مازال مقيدا بكشوفات نادي آخر وبعد التداول وجدت اللجنة المنظمة للمسابقات أن هناك قرار صادر من لجنة الإستئنافات بالإتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ 30 يونيو 2025م في ذات الأمر، وبما أن القرار موضوع الشكوى حاز على حجية الأمر المقضي فيه عليه قررت اللجنة وبعد التداول الآتي:

1/ رفض الشكوى موضوعا.