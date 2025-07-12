سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي

رفض سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، عرضًا مغريًا للعودة إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية.

ورحل عبد الحميد عن الهلال إلى روما، الصيف الماضي، مقابل 2.5 مليون يورو، مع الإضافات.

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية، اليوم الخميس، إن اللاعب الدولي تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا من أحد أندية الدوري المحلي، للانتقال إليه على سبيل البيع أو الإعارة، لكن عبد الحميد رفض العرض بشكل قاطع، نظرًا لرغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

ويرتبط اسم صاحب الـ26 عامًا بالانتقال إلى تولوز الفرنسي، في ظل رغبته في مغادرة روما.

ولم يشارك عبد الحميد مع النادي الإيطالي سوى في 8 مباريات، خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف وحيد، كما صنع آخر.

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