المغرب يستحدث مؤسسة لتنفيذ ومتابعة المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030

أعلنت الحكومة المغربية ، إسحداث “مؤسسة المغرب 2030” استعدادا لكأس العالم، الذي تستضيفه المملكة بمعية إسبانيا والبرتغال، تعنى بالسهر على تنفيذ ومتابعة المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030.

وصادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وأوضح البيان أن “هذا المشروع يندرج في إطار استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم”. وفقا لوسائل إعلام مغربية.

وستسهر هذه المؤسسة، وفق البيان، على” إنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها عبر تنسيق وتتبع (متابعة) تنفيذ مختلف البرامج”.

وأبرز البيان أنه “يعهد إلى هذه المؤسسة السهر على تحقيق الأهداف المتعلقة بالاستعداد لكأس العالم 2030”.

ويشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية، وفق البيان، “فرصة لتسريع مختلف البرامج التنموية التي انخرطت فيها البلاد، والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة”.

وأطلق المغرب العديد من المشاريع استعدادا لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، ومونديال 2030، ما يشكل فرصة لرفع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية عبر الترويج لصورة البلاد في الخارج.

ومن المنتظر أن تستضيف 7 مدن مغربية مونديال 2030 وهي: الرباط والدار البيضاء وبنسليمان وطنجة وفاس ومراكش وأكادير.

الشرق القطرية