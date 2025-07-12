شاهد بالصور.. والي شمال كردفان يزور الكابتن كمال عبد الغني

قام والي ولاية شمال كردفان، الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف، بزيارة تفقدية إلى نجم نادي المريخ والمنتخب الوطني السابق، الكابتن كمال عبد الغني، وذلك بمنزله بالأبيض عقب عودته من رحلة علاجية ناجحة بجمهورية الهند.

وأعرب الوالي خلال الزيارة عن تقديره الكبير لما قدّمه الكابتن كمال من إسهامات بارزة في تطوير الرياضة السودانية، مؤكداً حرص حكومة الولاية على تكريم الرموز المجتمعية ودعمهم في مختلف المراحل، عرفاناً بعطائهم الممتد.