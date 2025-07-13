مدير جامعة كردفان يتفقد معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر

تفقد البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان برفقة الدكتور عثمان السيد عدلان وكيل الجامعة معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بالجامعة.

ووقف سيادته على سير العمل البحثي و الاكاديمي والانشاءات التي تمت بالمعهد وحصر المواد الكيميائية وتجهيز المعمل البحثي.

وأشاد مدير الجامعة بالجهود المقدرة التي بذلت من إدارة المعهد وكل العاملين بالمعهد مشيدا بدور المشتل والعاملين به في نظافة البذور و إنتاج شتول تساهم في وقف الزحف الصحراوي .

ووقف سيادته على اكتمال الإنشاءات الجديدة بالمعهد داعيا العاملين بالمعهد بالعمل بروح الفريق الواحد والمساهمة في ترقية البيئة.

الدكتور عثمان السيد عدلان وكيل جامعة كردفان أشار إلى اهتمامهم بقضايا البيئة، مؤكدا على تذليل كافة المشاكل التي تواجه إدارة المعهد.

كما تقدم الدكتور حمدون علي عبدالرحمن عميد معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بالشكر لإدارة الجامعة لاهتماهم بالمعهد وقضايا البيئة .